Auch neues Team engagiert Kanye West reicht Unterlagen für Wahlzulassung in New Jersey ein

Erster Wahlkampfauftritt und neues Team

Zuvor hatte West vergleichbare Anträge bereits in Illinois, Oklahoma und Missouri gestellt. Bei einem ersten Wahlkampfauftritt hatte der Rapper in Charleston, South Carolina, für Furore gesorgt. Unter Tränen und in Schutzweste hatte er unter anderem erklärt, dass er ursprünglich seine Tochter North (7) abtreiben lassen wollte.