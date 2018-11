Auch neue Folgen von "Young Sheldon" "The Big Bang Theory": ProSieben zeigt letzte Staffel ab Januar

Auch für die deutschen Fans heißt es bald Abschied nehmen: Nach zwölf Staffeln geht die erfolgreiche Sitcom "The Big Bang Theory" zu Ende. In den USA laufen die finalen 24 Folgen bereits seit Ende September, ProSieben kündigte nun den Start der zwölften Staffel für den 7. Januar 2019, um 20:15 Uhr, an. Im Anschluss (20:45 Uhr) geht es auch für das Prequel "Young Sheldon" weiter in die zweite Season.