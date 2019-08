Auch "Mulan"-Star hat Ärger Jackie Chan ruft zu Frieden in Hongkong auf - und erntet dafür Kritik

Die Unruhen in der sogenannten Sonderverwaltungszone Hongkong nehmen kein Ende. Im Gegenteil, immer massiver geht die Polizei gegen die abertausenden Demonstranten vor, die dort gegen die pekingtreue Regierung protestieren. Der in Hongkong geborene Weltstar Jackie Chan (65, "Rush Hour") hat sich inzwischen zu dem Chaos in seiner Heimat zu Wort gemeldet. Er wünsche sich, dass "Hongkong bald wieder Frieden findet", wird Chan in einem Video zitiert, das via Twitter verbreitet wurde. Doch statt Zuspruch erntet er für diesen Appell Kritik und Hass im Netz.