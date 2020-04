"Es muss eben sein"

Christa Mantel (87), früher Wirtschaftswissenschaftlerin, lebt seit sieben Jahren im Haus an der Effnerstraße: "Vor der Krise war ich drei Mal die Woche an der Uni für ein Seniorenstudium, oft in der Oper und auf Konzerten. Dass ich dort nicht mehr hinkann, muss ich akzeptieren, es muss eben sein. Ich glaube aber, dass man ganz langweilig wird, wenn man lange gar nichts mehr tut. Also gehe ich jeden Tag 8000 Schritte in unserem Park, lese Zeitung und höre Beethoven zu Hause. Ich hoffe, dass in vier, sechs Wochen alles wieder normal ist."

"Mir fehlt die Freiheit"

Erika Mader (82), ehemals Schneiderin, lebt seit knapp einem Jahr im Pflegebereich des Heilig-Geist-Stifts: "Was Corona mit uns allen macht, ist sehr traurig. Mir fehlt die Freiheit, hinauszugehen. Früher haben wir uns als ganze Gruppe unter den Nussbaum im Garten gesetzt, das war ein bisschen wie im Garten Eden für mich. Jetzt geht kein Mensch mehr draußen spazieren. Wir sitzen auch mittags und abends beim Essen jetzt sehr weit auseinander, damit wir genug Abstand voneinander haben. Nur noch zu zweit statt zu viert. Da kann man sich nicht mehr so gut miteinander unterhalten. Meine Zeit verbringe ich meistens mit mir allein. Ich lese Krimis – und ich nähe jetzt einfach alle meine Sachen um, so vergeht die Zeit auch."

In Zimmer-Quarantäne

Günther Kraus (70), ehemals Postbeamter, lebt seit sechs Wochen im Pflegebereich des Heilig-Geist-Stifts – und seit Mittwoch (da wurde der Corona-Fall in seinem Haus bekannt) in Zimmer-Quarantäne : "Es war nicht leicht für mich, mich hier einzugewöhnen, ich hab schon gerne in meiner Wohnung in Giesing gewohnt. Jetzt darf nicht mal mehr mein Besuch von der Nachbarschaftshilfe zu mir. Das Ratschen in der Cafeteria geht mir ab. Wenn’s wenigstens ab und zu ein Freibier und ein paar Weißwürscht gäbe, wäre ich vielleicht ein bisserl fröhlicher. Wobei – ich könnte ja nicht einmal jemandem zuprosten. Ich verstehe, dass das Besuchsverbot, das Abschotten die einzige Lösung ist, damit wir geschützt sind. Ob das am Ende hilft? Ich hoffe das Beste."

