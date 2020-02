Auch Lena Headey ist dabei Neue He-Man-Serie: Mark Hamill wird zu Skeletor

Netflix hat die Namen der Schauspieler verkündet, die an der neuen Animationsserie "Masters of the Universe: Revelation" mitwirken. Darunter sind einige große Stars. Der Streamingdienst erklärte, die neue TV-Show werde auf He-Man, Skeletor, Teela und den anderen klassischen Figuren des "Masters of the Universe"-Franchises basieren. Die Serie werde sich auf die ungelösten Geschichten rund um diese Charaktere konzentrieren und dort weitermachen, wo diese vor Jahrzehnten aufgehört haben, berichtet "Deadline".