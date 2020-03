Auch Katy Karrenbauer dabei Karl-May-Spiele: So sieht Sascha Hehn als Schurke aus

Anstelle des stets freundlichen und kompetenten Kapitän Victor Burger, den Sascha Hehn viele Jahre in "Das Traumschiff" spielte, schlüpft der 65-Jährige in diesem Sommer in die Rolle des skrupellosen Grinley, dem "Ölprinzen" höchstpersönlich. "Ex-Häftling" Katy Karrenbauer spielt in der Theaterversion der klassischen Erzählung, die zwischen 1893 und 1894 in mehreren Teilen in der Zeitschrift "Der Gute Kamerad" abgedruckt wurde, die resolute Rosalie Ebersbach.