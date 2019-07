Auch Justin Bieber mischt mit So geht die "Bottle-Cap-Challenge" bei Mariah Carey

Die sogenannte "Bottle-Cap-Challenge" ist der neueste Hit im Netz: Ziel ist es, mit einem Tritt den Drehverschluss von einer Flasche zu lösen. Nach Stars wie Jason Statham (51, "The Transporter") oder Ellie Goulding (32, "Love Me Like You Do") nahm jetzt auch Pop-Diva Mariah Carey (49, "Without You") die Herausforderung an. Sie setzt die "Bottle Cap Challenge" allerdings auf ihre ganz eigene Art und Weise um - und singt den Deckel vom Flaschenhals.