Auch Jennifer Lopez macht mit Football-Star Tom Brady: Zehn Millionen Mahlzeiten für Bedürftige

Dass er ein großes Herz hat, hat Tom Brady (42) schon mehrfach bewiesen. Während der Corona-Krise hat der American-Football-Star nun angekündigt, dass er die Aktion "#MealsUp" des privaten Luftfahrtunternehmens Wheels Up unterstützt. Zusammen wollen der Quarterback und das Unternehmen insgesamt zehn Millionen Mahlzeiten an "Feeding America" spenden. Die gemeinnützige Organisation betreibt in den Vereinigten Staaten unter anderem Lebensmittelbanken und Suppenküchen, in denen Bedürftige mit Nahrung versorgt werden.