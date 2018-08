Auch Jennifer Hudson und Faith Hill Aretha Franklin: Stevie Wonder singt bei ihrem Begräbnis

Am 31. August wird in Detroit eine große Künstlerin zu Grabe getragen. Und zu Ehren der Soul-Legende Aretha Franklin (1942-2018, "Respect") werden nicht minder große Künstler bei ihrer Beerdigung singen. Unter anderen werden Stevie Wonder (68), Jennifer Hudson (36) und die Country-Sängerin Faith Hill (50) auftreten. Das gab laut der US-Seite "Deadline" Franklins PR-Beraterin Gwendolyn Quinn nun bekannt.