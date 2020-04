Erstmals galt in der vergangenen Silvesternacht unter anderem in den Innenstädten von München und Augsburg ein striktes Feuerwerksverbot. Nach Polizeiangaben wurde das Verbot weitgehend akzeptiert. In anderen Städten - etwa in Nürnberg - gab es an bestimmten Orten ein Verbot. In München wurde dennoch vereinzelt Pyrotechnik gezündet. In Augsburg war eine Hundertschaft der Polizei zur Kontrolle im Einsatz.