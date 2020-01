Damit Parteien in München gewählt werden können, brauchen sie Unterschriften

Doch nicht nur in Wasserburg kam es zu Problemen im Vorfeld der Wahl. Auch in München gibt es Klagen über erhebliche bürokratische Hürden. "Zum Beispiel die Bedingungen zur Unterschriftensammlung, die die Demokratie regelrecht behindern", sagt Jörg Linke, Vorsitzender der Mut-Partei. Denn damit junge beziehungsweise bislang nicht im Stadtrat vertretene Parteien und Wählergemeinschaften zur Wahl antreten dürfen, müssen Sie in München 1.000 Unterschriften auf sogenannten Unterstützerlisten vorweisen können (gilt für alle Parteien, die bei der letzten Wahl die Fünf-Prozent-Hürde nicht geschafft haben). In Wasserburg wären es 180 Unterschriften – die Anzahl ist abhängig von der Einwohnerzahl.

"Diese Bedingung ist enorm schwer zu erfüllen", sagt Linke von der Mut-Partei. "Vor allem, da diese der eigentlichen Wahl vorgeschaltete Auswahl in der Öffentlichkeit kaum oder gar nicht bekannt ist."

Diese Unterstützerlisten für die jeweiligen Parteien oder Wählergruppen liegen in München nur an der Rathausinformation, im KVR und in Bezirksinspektionen aus. Und die mindestens 1.000 benötigten Unterschriften von Wahlberechtigten müssen persönlich vor Ort geleistet werden. "Gerade für Berufstätige gibt es so kaum Möglichkeiten, zu unterschreiben, da die Öffnungszeiten stark eingeschränkt sind. Und es gibt kaum Sonderöffnungszeiten", sagt Linke.

Bürokratische Regularien sind Bürgern oft nicht bekannt

Auch seine Kollegin im Mut-Vorstand, Marion Ellen, stellt fest, dass diese Regularien unter Wählern kaum bekannt sind: "Mir ist an Infoständen und Co. tatsächlich noch niemand begegnet, der über dieses Thema vorher schon Bescheid wusste. Dieser Umgang mit neuen oder kleinen Parteien ist einem demokratischen Prozess höchst abträglich", sagt Ellen.

Sie fordert, dass Bürger "proaktiv informiert werden, dass so ein Prozedere überhaupt notwendig ist" – sowie generell einen Abbau der Hürden zur Teilnahme an den Wahlen.

Für Lindlmair aus Wasserburg gibt es indessen doch noch gute Nachrichten: Da es generell bis 3. Februar möglich ist, Fehler bei Wahlvorschlägen (die bis 23. Januar eingereicht worden sind) noch auszubessern, kann er laut Landratsamt die Versammlung wiederholen – diesmal mit ordnungsgemäßer Ladungsfrist – und den Wahlvorschlag erneut abgeben.

