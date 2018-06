England: Alkoholverbot auf der Tribüne

Ausnahmen könnte es jedoch weiter geben, wenn beispielsweise besonders brisante Spiele auf internationaler Ebene stattfinden. Anders als in Deutschland ist das Trinken von Alkohol auf der Tribüne in einem englischen Stadion grundsätzlich nicht gestattet – das Mutterland des Fußballs schaut in dieser Hinsicht also weiter in die Röhre. Zur Erklärung: In England darf Alkohol nur vor dem Anpfiff des Spiels und in der Halbzeitpause verkostet werden, und dann allerdings auch nur im Inneren des Stadions.