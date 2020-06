Familien in München brauchen kostenfreie Freizeitangebote

Stadträtin Anja Berger (Grüne) sagte am Donnerstag: "In München fehlt es vielerorten an Flächen für Spiel, Spaß und Bewegung. Dabei haben wir jede Menge toll gestaltete Schulhöfe und Sportflächen, die zu aktiver Freizeit einladen. Wir sollten diesen kostbaren Erholungsraum den Münchnerinnen und Münchnern nicht vorenthalten, zumal viele Menschen in den kommenden Sommerferien Corona-bedingt in der Stadt bleiben werden."