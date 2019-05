München - Sein emotionales Finale hat Arjen Robben bereits gespielt. Das glaubt zumindest Arjen Robben. "Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe so für diesen Tag gelebt", sagte der Niederländer am vergangenen Samstag, als er gerade sein letztes Heimspiel für den FC Bayern bestritten hatte. 5:1 gegen Frankfurt, Robbens achter Meistertitel war perfekt. Und dann gelang ihm auch noch ein Treffer nach Einwechslung zum Endstand.