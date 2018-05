Auch hochschwangere Frau dabei Einreise auf Güterzug: Polizei greift drei Afrikaner auf

München - Am Samstagvormittag wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie von einem Güterzug an der Haltestelle Grafing Bahnhof abstiegen. Die Männer verschwanden, eine Frau jedoch, sollte sich noch am Güterzug befinden und weiter in Richtung München fahren. Der Güterzug aus Verona wurde daraufhin von der Polizei angehalten und abgesucht. Im Gleisbereich entdeckten die Beamten dann die hochschwangere 26-jährige Nigerianerin. Sie gab an, beim Abstieg vom Güterzug auf den Bauch gestürzt zu sein. Umgehend wurde sie in eine Münchner Klinik transportiert.