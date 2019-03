"Wir versuchen eine Lösung zu finden, die für alle akzeptabel ist."

"Ich bin, was die Einrichtung angeht, mit der Regierung im Gespräch. Wir versuchen eine Lösung zu finden, die sowohl für die Anwohner akzeptabel ist, als auch für das Hotel", erklärte der Abgeordnete Blume am Donnerstag im Gespräch mit der AZ. Im "Hotel am Moosfeld" logieren viele Gäste internationaler Messen. In der Vergangenheit konnte das Haus reichlich Erfahrung mit der ehemaligen Erstaufnahme-Einrichtung sammeln.