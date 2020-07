Wirecard: Drei Haftbefehle vollzogen

"Die Beschuldigten von E. und L. wurden bereits der Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftfortdauer angekündigt hat", sagt Leiding. Bei den beiden Führungskräften handle es sich um einen ehemaligen Finanzvorstand, der bis 2017 in dieser Funktion bei Wirecard arbeitete. Der zweite Festgenommene habe als Head of Accounting, also Leiter des Rechnungswesens, im Unternehmen gearbeitet.