Sollte Braunschweig (37) am Ostermontag in Duisburg gegen Krefeld gewinnen, hätten die Giesinger vier Spieltage vor Saisonende nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den dann Drittlietzten (18.). Das alles sind freilich Rechenspiele. Dennoch stimmt die Form der Sechzger bedenklich. Und: Am kommenden Samstag gastiert mit dem Karlsruher SC (14 Uhr, live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ein Aufstiegsaspirant auf Giesings Höhen. Nicht, dass doch noch das Bangen beginnt...