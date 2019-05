In der neunten Live-Show drehte sich bei "Let's Dance" alles um Momente der magischen Sorte. Unter dem Motto "Magic Moments" tanzten die sechs verbliebenen Tanzpaare um das Weiterkommen in der RTL-Show. So gar nicht magisch endete der Abend aber für Barbara Becker (52): Sie musste sich aus der Sendung verabschieden.