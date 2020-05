Auch Ehemann bekennt sich schuldig Bestechungsskandal: Lori Loughlin geht ins Gefängnis

Felicity Huffman war bereits im Gefängnis

Loughlin und Giannulli gehören zu 50 Personen, die im vergangenen Jahr in dem Bestechungsskandal angeklagt wurden. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, wohlhabende Eltern hätten große Summen gezahlt, um ihre Kinder an Elite-Unis unterzubringen. Viele Beschuldigte haben sich in dem Fall bereits schuldig bekannt, darunter "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (57). Sie hat 15.000 US-Dollar gezahlt, um ihrer ältesten Tochter einen Studienplatz zu sichern. Huffman wurde zu zwei Wochen Gefängnis sowie einem Jahr auf Bewährung, einer Geldstrafe von 30.000 Dollar und 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die kurze Haftstrafe trat sie im Oktober 2019 an. Die 57-Jährige wurde nach zehn Tagen entlassen.