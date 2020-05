Auch dritter Kinofilm in Arbeit Disney+ bringt "Das Vermächtnis der Tempelritter" als Serie

Ob diese Hollywood-Stars im dritten Teil oder sogar in der Serie zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt. Disney+ scheint sich immer mehr auf Adaptionen von bekannten Filmen und Filmreihen zu konzentrieren. So ist sowohl eine Serie zur Tom-Hanks-Kultkomödie "Scott & Huutsch" aus dem Jahr 1989 als auch zur Eishockey-Filmreihe "Mighty Ducks" (1992 bis 1996), erneut mit Emilio Estevez (57) in der Hauptrolle, in Planung.