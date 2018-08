Auch diese Autoren sorgen für Spannung Karin Slaughter: Was passiert, wenn Mami zur Tötungsmaschine wird?

Christine Mangan: "Nacht über Tanger"

Spannend wird es auch in "Nacht über Tanger" von Christine Mangan. Das Debüt der 1982 geborenen Autorin hat bereits George Clooney auf den Plan gerufen, der sich die Filmrechte gesichert hat. Scarlett Johansson soll angeblich die Hauptrolle übernehmen, wenn der Thriller auf die Leinwand kommt. Das Buch spielt in den 50er Jahren in der marokkanischen Stadt Tanger. Alice wird von ihrem Mann John dorthin mitgenommen. Sie verkriecht sich in ihrer Wohnung, bis ihre College-Freundin Lucy auftaucht. Die beiden Frauen waren in einen mysteriösen Unfall verwickelt, den Alice zu vergessen versucht. Als John nach Lucys Ankunft verschwindet, scheint die Tragödie zurück in ihr Leben zu kommen. "Nacht über Tanger" erscheint am 13. August in Deutschland.

Auch diese Bücher kommen im August

"Plötzlich Millionärin - nichts wie weg!" (1.8.) heißt der neue Roman von Gaby Hauptmann (61): Steffi hat einen Sechser im Lotto. Als anschließend alle um sie herum immer mehr fordern, nimmt sie Reißaus und flieht nach Afrika, wo sie Mike kennenlernt. +++ "Drei Frauen am See" (31.8.) von Dora Heldt (56) dreht sich um die Freundinnen Marie, Alexandra, Friederike und Jule. Die Nachricht von Maries Tod trifft alle wie ein Schock. Seit einem Streit zehn Jahre zuvor hatten sie kaum noch Kontakt miteinander. Aber selbst nach ihrem Tod hält Marie eine Überraschung für ihre Freundinnen bereit.

Mit "Der Outsider" (27.8.) kommt ein neuer Roman von Stephen King (70), in dem ein elfjähriger Junge getötet wird. Ein Verdächtiger ist schnell ermittelt: Ist der allseits beliebte Englischlehrer wirklich zu so einem Verbrechen fähig? +++ Ende August gibt es zudem Band 3 der "Danehof-Trilogie": "Oxen. Gefrorene Flammen" von Jens Henrik Jensen (55). Oxen begibt sich auf einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen die Killer des Danehofs.

Auf alle Tolkien-Liebhaber wartet dann noch ein besonderes Highlight: Am 30. August 2018 erscheint weltweit "Der Fall von Gondolin" - "eine der drei Großen Geschichten des Ersten Zeitalters von Mittelerde" - von J.R.R. Tolkien (1892-1973), herausgegeben von seinem Sohn Christopher Tolkien (93). "Der Fall von Gondolin" bildet den Abschluss der Trilogie, die 2007 mit "Die Kinder Húrins" begonnen und 2017 mit "Beren und Lúthien" fortgesetzt wurde.