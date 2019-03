München - Für Nationalspieler Konrad Abeltshauser ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig beendet, auch bei der WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) fällt der Abwehrspieler aus. Der 26-Jährige vom Meister Red Bull München erlitt im fünften Play-off-Viertelfinale am Sonntag gegen die Eisbären Berlin (0:3) nach Klubangaben eine schwere Verletzung am rechten Knie und muss sich einer Operation unterziehen.