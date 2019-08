München - An zwei Wochenenden in den Sommerferien muss die A8 München-Salzburg zwischen München-Ramersdorf und Neubiberg voll gesperrt werden. Das hat die Autobahndirektion Südbayern mitgeteilt. Der Grund: In München-Perlach wird eine Eisenbahnbrücke abgebrochen, die über die A8 zwischen Hochäcker- und Fasangartenstraße führt - und eine neue eingeschoben.