Paul McCartney: "Einer meiner besten Freunde starb wegen Waffengewalt"

Einer, der dem Marsch nicht beiwohnen konnte, aber trotzdem seine Unterstützung bekundete, war Harry Styles (24). Der spielte am Samstagabend ein Konzert in Oberhausen, ließ es sich aber nicht nehmen, ein Instagram-Foto mit seiner Crew zu posten. Dazu schrieb er: "Wir schicken euch Liebe aus Oberhausen".

Ex-Beatles-Legende Paul McCartney (75) nahm indes an der "March for Our Lives"-Demo in New York teil. In einem T-Shirt mit der Aufschrift: "Wir können Waffengewalt beenden", sagte er dem Sender CNN: "Einer meiner besten Freunde starb wegen Waffengewalt, ungefähr an dieser Stelle." Damit spielte er auf seinen ehemaligen Bandkollegen John Lennon (1940-1980) an, der 1980 von einem Attentäter auf offener Straße erschossen wurde.

