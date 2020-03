Auch die Pochers betroffen Corona-Fall in der Familie: Wie verhalte ich mich?

Außerdem sollte nicht dasselbe Geschirr verwendet werden und ein Mindestabstand von zwei Metern zum Betroffenen gehalten werden sowie Räume häufig gelüftet werden, wie das Gesundheitsportal "Praxisvita" konkretisiert. Wenn möglich, sollte zudem nicht dasselbe Badezimmer benutzt werden.

Einhaltung einer Hustenetikette

Außerdem wird auch in diesem Zusammenhang wieder auf "Häufiges Händewaschen" und die "Einhaltung einer Hustenetikette" hingewiesen. Letztere bedeutet: In ein Taschentuch husten oder niesen und dieses sofort in einen Abfalleimer mit Deckel entsorgen oder im Falle eines Stofftaschentuchs bei 60 Grad waschen. Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte in die Armbeuge gehustet oder geniest werden. Generell sollte man sich dabei von anderen wegdrehen und Abstand wahren.

Gesundheitsüberwachung bis zum 14. Tag

Die Gesundheitsüberwachung der Kontaktpersonen dauert "bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt mit dem bestätigten Covid-19-Fall". Zweimal täglich sollte Fieber gemessen werden. Die Ergebnisse sollten in einem Fiebertagebuch festgehalten werden. Gleiches gilt für weitere Kontaktpersonen und Aktivitäten.

Die "tägliche Information des Gesundheitsamts zu der häuslichen Quarantäne sowie über den Gesundheitszustand" wird vom RKI ebenfalls als empfohlenes Vorgehen genannt. Zeigen sich bei einer Kontaktperson innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall Symptome, "so gilt sie als krankheitsverdächtig und eine weitere diagnostische Abklärung sollte erfolgen".