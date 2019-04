Auch der Name ist schon bekannt Teresa Palmer ist zum dritten Mal Mutter geworden

Teresa Palmer (33, "The Choice") ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das bestätigte die australische Schauspielerin selbst in einem Instagram-Post. Auf dem Bild ist ihre neugeborene Tochter zu sehen, wie sie gerade von der Mama gestillt wird. "Unser wunderschönes, kleines Mädchen Poet Lake Palmer kam Freitagnacht, am 12. April an", schrieb die Mutter dazu. Sie sei "pure Magie", man fühle sich "wie in einem Traum."