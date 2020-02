Auch der Name ist schon bekannt Mit 65 Jahren: "Mr. Big" Chris Noth ist erneut Vater geworden

Der Serienstar ist seit 2002 mit seiner Kollegin Tara Wilson (37) liiert und seit 2012 verheiratet. Die knapp 30 Jahre jüngere Kanadierin ist auch die Mutter seines ersten Sohnes Orion, der bereits 2008 das Licht der Welt erblickte. Auch Noths "Sex and the City"-Liebe Sarah Jessica Parker (54) gratulierte den beiden bereits via Instagram. Zum Post von Noth schrieb sie: "Oh. Mein. Gott. Ich freue mich sehr für euch beide."