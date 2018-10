Auch das Motto ist nun bekannt Met Gala 2019: Die prominenten Gastgeber stehen fest

Das Metropolitan Museum of Art in New York hat das Thema für die Met Gala 2019 verkündet. Nachdem 2018 unter anderem Rihanna (30), Blake Lively (31) und Katy Perry (33) in atemberaubenden Roben zum Motto "Himmlische Körper: Mode und katholische Phantasie" über den roten Teppich schritten, heißt es am 6. Mai 2019 "Camp: Notes on Fashion", wie unter anderem die "New York Times" berichtet.