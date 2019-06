Auch Dank an Ex-Frau Sarah Pietro Lombardi: Rührende Worte an Sohn Alessio zum vierten Geburtstag

Der Tag der Geburt sei der "der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag in meinem Leben" gewesen, schreibt Lombardi in dem Brief an seinen Sohn, den "Kämpfer". Das Ringen des Sängers mit den eigenen zwiespältigen Gefühlen war offenbar enorm: "So leer habe ich mich noch nie gefühlt". Im Reanimationsraum habe er seine "kleine kalte Hand gehalten" und "spürte [...] diese krasse Bindung". In den Monaten, die der Kleine im Krankenhaus verbringen musste, habe er erlebt, wie Eltern ihre Neugeborenen zur Adoption freigeben ließen, um keine Bindung aufzubauen, falls es sterben sollte. "Schrecklich sowas", findet Lombardi.