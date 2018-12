Auch Daniela Büchner äußert sich Jens Büchners Tochter postet bewegende Worte auf Instagram

Bewegende Worte von Daniela Büchner

Auch Daniela Büchner sendete via Instagram eine bewegende Nachricht an ihre Fans, die vermuten lässt, wie sehr sie der Tod ihres Ehemannes getroffen hat. In ihrer Instagram Story teilte sie einen Ausschnitt aus dem Disney-Film "König der Löwen". Darüber steht der Schriftzug "Warum sterben die tollsten Leute zuerst?" Die Antwort: "Wenn du auf einer Wiese bist, voller Blumen, welche reißt du zuerst ab?" Die Witwe kommentierte das Ganze noch mit den Worten: "Du fehlst mir so sehr."