Auch Covid-19-Test wurde gemacht Auf der Intensivstation: Katie Price bangt um ihren Sohn Harvey

Harvey Price (18), der Sohn von Fotomodel Katie Price, liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Großbritannien. Das bestätigte seine 42-jährige Mutter via Instagram. Der Junge, der unter anderem an autistischem Verhalten, einer Sehbehinderung, ADHS sowie dem Prader-Willi-Syndrom leidet, soll aufgrund von sehr hohem Fieber, Brustschmerzen und Atemproblemen eingeliefert worden sein. Wie es ihm geht? Ein Sprecher erklärte der britischen "Daily Mail": "Harvey hatte eine ruhige Nacht." Sein Gesundheitszustand soll stabil sein.