Auch Christoph Maria Herbst mit dabei Herbst, Baum und Lara: TVNOW kündigt Serien-Offensive an

Auch zwei Comedy-Formate hat TVNOW im Gepäck. So wird die "Stromberg"-Autorin Sonja Schönemann (42) gemeinsam mit "Stromberg"-Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst (54) die Serie "Tilo Neumann und das Universum" ins Leben rufen, in der Herbst die Hauptrolle eines seltsamen Lehrers übernehmen wird. In der Reihe "Mirella Schulze rettet die Welt" wird das Thema Klimawandel plötzlich Einzug in eine Familie halten, die damit bisher überhaupt nichts am Hut hatte.