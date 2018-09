Auch Chiara Ferragni schwärmt davon Marula-Öl: Das neue Produkt am Beauty-Himmel

Arganöl war gestern - nun schwärmen Stars und Co. vom sogenannten Marula-Öl. Denn auch das Öl aus Afrika behandelt Hautkrankheiten und wird zur Schönheitspflege von Haut und Haar genutzt. Nur: Es soll sogar noch besser sein. Gerade deswegen kommt Mode- und Beauty-Bloggerin Chiara Ferragni (31) nicht mehr ohne Marula-Öl aus. Auch auf ihrem Blog "The Blonde Salad" preist sie das Wundermittel an. Was hat es damit wirklich auf sich?