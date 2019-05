Derzeit schwingen die Promis das Tanzbein in der 12. Staffel "Let's Dance" auf RTL. Oliver Pocher (41) schied zwar am 17. Mai aus, doch seine Tänze und Show-Einlagen, unter anderem als Britney Spears und Freddie Mercury, bleiben noch lange in Erinnerung. Mit dabei war auch seine Freundin Amira Aly (26) - allerdings nicht als Kandidatin, sondern als Maskenbildnerin.