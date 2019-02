Auch "Beat" und "Bad Banks" gekürt Grimme-Preis: Jan Böhmermann und Luke Mockridge geehrt

Die insgesamt 16 Gewinner des Grimme-Preises 2019 sind verkündet worden. Zu den namhaftesten Preisträgern zählt ein alter Bekannter der Verleihung: Jan Böhmermann (38, "Neo Magazin Royale: Live in Concert"). Er hat beispielsweise schon für seine Beiträge "Varoufake" sowie "Verafake" einen der Preise ergattert, zuletzt 2018 für "Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik". In diesem Jahr bekommt er die renommierte Auszeichnung für sein kritisches Stück "Lass dich überwachen! - Die PRISM IS A DANCER Show", in dem der Umgang mit persönlichen Daten im Netz satirisch diskutiert wurde.