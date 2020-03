Botschaften wie diese gibt es in ganz Deutschland, speziell in der Nähe von Krankenhäusern. Inmitten der Corona-Krise machen Fußball-Fans vor, was Solidarität bedeutet, vor allem Ultras. Jene Fangruppen also, die noch vor wenigen Wochen im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion standen, die gefühlt längst eine Ewigkeit her ist. Viele Fans in München oder etwa in Dortmund, die wegen der Auseinandersetzung mit Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp besonders im Fokus standen, packen nun an, übernehmen etwa Einkäufe für Ältere.