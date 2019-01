Auch Arnie reagiert Anna Faris gratuliert Ex-Mann Chris Pratt zur Verlobung

Neben Anna Faris gratulierten auch zahlreiche Familienmitglieder und Prominente Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger. Ihr Vater Arnold Schwarzenegger (71) kommentierte die Verlobungs-News auf Instagram so: "Glückwunsch! Ich bin so stolz auf dich. Willkommen in der Familie." Maria Shriver (63), die Ex von Schwarzenegger und Katherines Mutter, beschrieb ihre Tochter und Pratt als "zwei liebevolle, freundliche, einfühlsame, besonnene, spirituelle Menschen". Katherines jüngerer Bruder Patrick Schwarzenegger (25) kommentierte Chris Pratts Post ganz einfach mit: "Ich liebe dich, Bruder."