Es ist nicht die erste Breitseite des 60-Jährigen in Richtung Giesing und Investor Hasan Ismaik. "Nehmen wir jetzt mal 1860 München. Also, ich meine: Die Zustände, die da jetzt herrschen, die finde ich ja selbst bei Leeds United in England nicht", hatte der Schwabe im Frühjahr 2017 in der Sendung "Doppelpass" bei "Sport1" gesagt: "Und da ist wirklich jemand am Ruder, wo die Fans jeden Tag das Kreuz machen. Fragen sie mal den Leeds-United-Fan, wie es ihm damit geht! Aber wir sind mit Sechzig ja nicht weit entfernt…"