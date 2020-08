Die Fahrerin eines weißen BMW-Cabrios fuhr dann noch auf den Golf auf - mit schweren Folgen. Der VW wurde an der Betongleitwand ausgehoben und kam entgegen der Fahrtrichtung links auf der Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Münchner Klinik gebracht. In dem Peugeot befanden sich drei Personen, eine hinten sitzende Mitfahrerin wurde eingeklemmt. Sie musste von der Berufsfeuerwehr München befreit und mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Münchner Klinik gebracht werden.