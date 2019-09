Der Vorwurf: Versuchte gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung

Der Fall: Am 8. November des vergangenen Jahres hatte sich der obdachlose Mohammad M. (37) in der Arnulfstraße im Eingangsbereich des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes zum Schlafen hingelegt. Als ihn der 60-jährige Hausverwalter am Vormittag aufforderte, den Platz zu räumen und Mohammad M. auch noch die Zigarette wegnahm, kam es zu einem Gerangel. Die beiden Kontrahenten schubsten sich.