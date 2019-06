Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war ein 25-Jähriger am Samstag gegen 00.30 Uhr in der Reitknechtstraße unweit des Backstage-Geländes unterwegs. Plötzlich wurde der Münchner von einem ihm unbekannten Mann unvermittelt mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Anschließend trat der Täter auf ihn ein.