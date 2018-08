Attacke in Asylbewerberunterkunft Tränen und Entschuldigung beim Messerstecher-Prozess

Gegenstand der Verhandlung am Mittwoch: Eine Messerstecherei in einer Oberschleißheimer Asylbewerberunterkunft. Am frühen Nachmittag im Dezember kam es laut Anklage zum Streit, Grund war die Sauberkeit in den Gemeinschaftsräumen. Vor allem der Zustand in der Küche stieß dem späteren Täter Ahmad B. sauer auf. Der 34-jährige Senegalese forderte seine Mitbewohner dazu auf, ihm beim Putzen zu helfen. Die aber wollten sich gerade etwas zu Essen kochen.