Astronaut, Engel und Co. "The Masked Singer" vor dem Finale: Das ist der große Favorit

Astronaut, Engel, Grashüpfer, Kudu oder Monster? Welcher der fünf Promis hinter den aufwendigen Maskeraden kann seine Identität am längsten verbergen und damit die erste Staffel der neuen ProSieben-Show gewinnen? Das entscheidet sich am heutigen Donnerstagabend (1. August) ab 20:15 Uhr in der Live-Sendung. Im Studio raten Collien Ulmen-Fernandes (37), Ruth Moschner (43), Max Giesinger (30) und ein prominenter Rate-Gast; daheim die Zuschauer. Wenige Stunden vor dem Finale gibt es allerdings einen eindeutigen Favoriten: der Astronaut. Das tippen Jury, Ex-Kandidaten und Publikum konkret.