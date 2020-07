Die Gewinner der insgesamt neun Kategorien und zwei Sonderpreisen werden am 10. September bekanntgegeben. Die Gewinner-Bilder werden dann im Nationalen Maritim-Museum in London ausgestellt, auch einige ausgewählte Bilder der Shortlist sollen dort zu sehen sein. Die AZ zeigt eine Auswahl der Fotos die noch im Rennen sind. Also: erst in die Abendzeitung schauen und am Abend wieder in den Sternenhimmel.