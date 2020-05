Autokino auf Parkplatz der Zenith-Eventhalle

Nach vielen Schritten ist es diesen Mittwoch aber doch so weit: München bekommt nach Jahrzehnten wieder ein Autokino. Die Städter müssen nicht mehr raus nach Aschheim fahren. Das Letzte in der Stadt war auf einer Pferdekoppel an der Dachauer Straße in Ludwigsfeld. Heuer ist in Freimann ein 16 mal acht Meter großes Tuch auf ein windsicheres Gerüst aufgespannt, der Projektor in einem kleinen Container-Häuschen aufgebaut und die Tore zum Parkplatz der Zenith-Eventhalle öffnen sich zum ersten Mal für Kinobesucher.