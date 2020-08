Arthur Bauer und Co. treten ab "SOKO München" endet mit einem letzten TV-Film

Die ZDF-Krimiserie "SOKO München" bekommt zum Ende ihrer Ära ein letztes Special in Spielfilmlänge spendiert. Das gab der Sender am Dienstag (25. August) bekannt und ließ verlauten, dass die Dreharbeiten zum 90-Minüter "SOKO München - Der Countdown" in der bayerischen Landeshauptstadt und Umgebung angelaufen wären. Bis voraussichtlich 4. September sollen diese andauern, die Ausstrahlung sei für Ende 2020 geplant - als Abschluss der finalen "SOKO München"-Staffel, die im September TV-Premiere feiert.