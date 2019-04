Am Freitag endete die Arbeit des "Runden Tisches Arten- und Naturschutz", der von der Staatsregierung nach dem großen Erfolg des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" eingerichtet wurde und vor allem der Verständigung von Natur- und Umweltschützern einerseits und der Landwirtschaft andererseits dienen sollte. "Die Entgiftung" habe stattgefunden, fasste der als Moderator eingesetzte ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück (CSU) am Freitag zusammen. Ein "Verständigungsprozess" sei in Gang gesetzt worden, der so nicht zu erwarten gewesen sei.