Die Stadt will jetzt handeln

Es gehe darum, das "unveräußerliche Tafelsilber" der Stadt zu schützen, so schreibt Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteifrei) in ihrem Beschlussvorschlag für den Stadtrat. Denn egal, ob der in der Angerlohe beheimatete Rotbindige Linien-Schwarzkäfer oder der Großzahn-Plattkäfer, der in den Isar-Hangwäldern zu Hause ist – es gebe in München diese Schätze aus Urwaldzeiten noch, so Jacobs. Allerdings: Sei der Lebensraum erst einmal zerstört, kämen die Käfer auch nicht wieder.