Arsenal-Spieler verletzt Bitter: WM-Aus für Frankreichs Koscielny

Koscielny war am Donnerstag während des Halbfinal-Rückspiels in der Europa League bei Atletico Madrid (0:1) bereits in der achten Minute ohne gegnerische Einwirkung im Rasen hängen geblieben und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Genaue Angaben zur Verletzung machte der französische Verband nicht, Arsenals Teammanager Arsene Wenger vermutete nach der Partie jedoch einen Riss der Achillessehne.